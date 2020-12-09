Ливерпуль, Великобритания, , 14:25 — REGNUM Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс заявил, что слова судьи Себастьяна Колтеску в матче ПСЖ — «Башакшехир» не являются расизмом. Об этом 9 декабря он написал в Twitter.

«Описать нарушителя как «чёрный» — это не расизм!» — написал Барнс.

«Вот тренерский штаб… Одного из тренеров нужно удалить, и судья спрашивает у резервного арбитра, кого именно. Судья не знает имён, а шесть из семи тренеров — белые. Арбитра спрашивают: «кого удалить?», и он говорит: «чёрного». Что ещё он может сказать, чтобы судья понял, о ком речь?» — добавил Барнс.

Он отметил, что рефери вряд ли знал имена всех тренеров команды. При этом они были одеты в одинаковые спортивные костюмы без номеров.

Напомним, 8 декабря в матче ПСЖ — «Башакшехир» румынский арбитр Себастьян Колтеску работал на матче в качестве резервного судьи. По ходу матча он пытался объяснить главному рефери, что нужно наказать помощника главного тренера «Башакшехира» Пьера Вебо, который неподобающе себя вёл.

При этом он употребил слово negru, что по-румынски означает «чёрный». После этого футболисты и тренеры турецкого клуба устроили скандал и отказались продолжать матч.

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