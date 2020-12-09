Москва, , 14:08 — REGNUM Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может сыграть в матчах с «Сочи» и «Зенитом». Об этом 9 декабря заявил глава департамента по коммуникациям московского клуба Антон Фетисов.

«Кокорин восстановился и готовится в общей группе, чтобы сыграть с «Сочи» и «Зенитом», — цитирует Фетисова ТАСС.

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ротором» (2:0) Кокорин получил повреждение. Из-за этого он пропустил матч 17-го тура с «Тамбовом» (5:1).

Матч 18-го тура «Спартака» — «Сочи» пройдёт 12 декабря, а встреча 19-го тура «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге.

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