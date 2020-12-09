Лондон, , 13:50 — REGNUM Два матча с участием российского теннисиста Даниила Медведева вошли в число лучших по итогам 2020 года. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Матч Медведева, в котором он одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира ATP, занял второе место в рейтинге. Медведев тогда победил со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 и вышел в финал турнира.

Четвёртое место в рейтинге занял матч, в котором Медведев в январе уступил Новаку Джоковичу со счётом 1:6, 7:5, 4:6 на турнире ATP Cup в Сиднее.

Лучшей встречей сезона признан матч Доминика Тима против Джоковича в полуфинале Итогового турнира ATP, когда австрийский теннисист победил со счётом 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).