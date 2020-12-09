Москва, , 12:56 — REGNUM Фигуристки Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная выступят на чемпионате России. Об этом 9 декабря сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Федерация опубликовала список участников чемпионата страны, который состоится 22−27 декабря. В нём значатся Косторная и Туктамышева.

При этом в списке отсутствует двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая пропустила все этапы Кубка России из-за проблем со спиной.

Ранее Косторная и Туктамышева пропустили пятый этап Кубка России из-за коронавируса.

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