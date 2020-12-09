Лондон, , 12:28 — REGNUM Футболисты английского клуба «Куинз Парк Рейнджерс» («КПР») встали на колено перед болельщиками «Миллуолла».

Это произошло на 53-й минуте матча, когда «КПР» открыл счёт. Игроки команды побежали праздновать гол перед фанатами «Миллуолла» и преклонили колено, выразив поддержку Black Lives Matter.

Впоследствии «Миллуолл» сравнял счёт, и матч завершился вничью — 1:1.

Напомним, перед матчем с «Дерби Каунти» болельщики «Миллуола» освистали футболистов, вставших на колено.

После этого сообщалось, что игроки «Миллуола» и «КПР» перед матчем не будут преклонять колено, а встанут рука об руку в знак солидарности с борьбой против дискриминации в футболе.

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