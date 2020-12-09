Вашингтон, , 12:01 — REGNUM В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) может появиться канадский дивизион. Об этом 9 декабря заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

«Если все останется так, как есть, нам наверняка придется создать канадский дивизион и перестроиться в США», — цитирует Беттмэна пресс-служба лиги.

Предполагается, что в канадский дивизион войдут семь команд: «Монреаль», «Торонто», «Оттава», «Калгари», «Эдмонтон», «Ванкувер» и «Виннипег». А 24 команды из США будут разделены на три дивизиона.

Читайте ранее в этом сюжете: НХЛ может перенести в случае необходимости дату начала нового сезона