Париж, , 11:23 — REGNUM Французский футбольный клуб ПСЖ выступил с заявлением о скандале, произошедшем в матче Лиги чемпионов с турецким «Стамбул Башакшехир». Об этом 9 декабря сообщается на сайте клуба.

«Любая форма расизма противоречит ценностям, которые исповедует ПСЖ, его президент, персонал и игроки», — говорится в заявлении.

Напомним, румынский арбитр Себастьян Колтеску, который работал на матче в качестве резервного судьи, пытался объяснить главному рефери, что нужно за неподобающее поведение наказать помощника главного тренера «Башакшехира» Пьера Вебо.

При этом он употребил слово negru, что по-румынски означает «чёрный». После этого футболисты и тренеры турецкого клуба устроили скандал и отказались продолжать матч.

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