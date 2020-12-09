Барселона, Испания, , 10:54 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что никогда не считал форварда «Барселоны» Лионеля Месси соперником. Об этом 9 декабря сообщает Football Italia.

«Мы уже 12−13 лет вместе участвуем в различных церемониях награждения. Я никогда не видел в нём соперника, это всё разжигается в СМИ. Мы всегда отлично ладили. Если вы спросите Лео, он скажет то же самое», — сказал Роналду.

Как сообщало, «Ювентус» одержал победу над «Барселоной» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0.

Этот матч стал первым за 2,5 года, в котором встретились Месси и Роналду.

В 2018 году Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус», а Месси продолжает выступать в составе «Барселоны».

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