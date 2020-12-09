Кировск, Мурманская область, , 10:42 — REGNUM В ходе своего визита в Кировск Мурманской области министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил занятие юных хоккеистов в школе Сергея Федорова.

Первый сезон в хоккейной школе Сергея Федорова — двукратного призера Олимпийских игр, трехкратного чемпиона мира, трехкратного обладателя кубка Стенли стартовал несколько дней назад. В школе бесплатно занимаются 110 юных спортсменов. Благодаря поддержке компании «ФосАгро» и АНО «ДРОЗД-Хибины», начинающие хоккеисты бесплатно получили спортивную форму, инвентарь и необходимую экипировку.

Проект «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) нацелен на поддержку детского спорта, разработку и внедрение методик, сочетающих лучшие образовательные программы и дополнительные занятия спортом. Это важнейшая социальная инициатива «ФосАгро» в сфере поддержки детского спорта. С инициативой создания этого проекта выступил в 2003 году заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Григорьевич Гурьев. В городах присутствия компании были организованы региональные центры «ДРОЗД». В Кировске и Апатитах — это АНО «ДРОЗД-Хибины». Турниры и фестивали, проходящие под его эгидой, привлекают ежегодно около 55 тысяч участников. На постоянной основе в 21 спортивной секции в Кировске и Апатитах занимаются 2,5 детей и подростков от 4 до 18 лет.

Также министр спорта оценил возможности «Апатит Арены» — нового ледового дворца, где занимаются ребята. Он был открыт в 2019 году в канун Дня горняка и 90-летия горно-обогатительного комбината «Апатит». Одним из почетных гостей церемонии открытия стал Сергей Федоров, который впервые встал на лед в соседнем с Кировском городе — Апатитах.

Новый ледовый дворец можно эксплуатировать в трех режимах: тренировок и массового катания, соревнований, а также выставок и концертов. В режиме спортивных мероприятий трибуны вмещают 260 человек, при проведении концертов и выставок вместимость арены — 750 человек. Объект оснащен специальным покрытием, позволяющим проводить мероприятия без растапливания льда.

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