Париж, , 09:54 — REGNUM Резервный арбитр матча Лиги чемпионов ПСЖ — «Башакшехир» Себастьян Колтеску заявил, что не вкладывал никакого расистского смысла в свои слова. Об этом 9 декабря сообщает GFFN.

«Negru по-румынски означает «чёрный». Я не расист», — сказал Колтеску.

Напомним, в матче ПСЖ — «Башакшехир» произошёл расистский скандал.

Колтеску обратился к главному арбитру матча, чтобы тот принял меры в отношении помощника главного тренера «Башакшехира» Пьера Вебо, который неподобающе вёл себя на скамейке запасных.

При этом Колтеску употребил слово negru, пытаясь объяснить, кого именно следует наказать.

В результате футболисты и тренеры турецкого клуба устроили скандал и отказались продолжать матч.

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