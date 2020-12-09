Ростов-на-Дону, , 09:50 — REGNUM Прощание с донским футболистом, чемпионом Европы по футболу 1960 года Виктором Понедельником пройдёт в Москве. Прах спортсмена захоронят на его малой родине — в Ростове-на-Дону.

«Родственники Виктора Понедельника приняли решение о кремации. Точная дата прощания пока неизвестна. При этом родные намерены исполнить волю усопшего и предать его прах земле в Ростове», — сказал ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко ТАСС.

Дата прощания с легендарным футболистом пока неизвестна.

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