Ньон, Швейцария, , 09:23 — REGNUM Новая бригада арбитров назначена на матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Стамбул Башакшехир». Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным судьёй будет Дэнни Маккели (Нидерланды). Помогать ему будут лайнсмены Марио Дикс (Нидерланды) и Марчин Бонек (Польша). Резервным судьёй назначен Бартош Франковски (Польша). Отвечать за систему VAR будет Марко ди Белло (Италия).

Напомним, матч ПСЖ — «Башакшехир», который проходил 8 декабря в Париже, был прерван на 13-й минуте из-за того, что резервный судья Себастьян Колтеску назвал чёрным помощника главного тренера турецкого клуба Пьера Вебо.

Футболисты «Башакшехира» ушли с поля в знак протеста и отказались доигрывать матч. Встреча будет доиграна 9 декабря.

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