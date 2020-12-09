Лейпциг, Германия, , 09:08 — REGNUM Немецкий «РБ Лейпциг» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Лейпцига» голы забили Анхелиньо (2), Амаду Айдара (13) и Джастин Клюйверт (69).

«Манчестер Юнайтед» смог забить два гола: сначала Бруну Фернандеш реализовал пенальти (80), а затем защитник «Лейпцига» Ибраима Конате отметился автоголом.

По итогам группового этапа «РБ Лейпциг» занял первое место, набрав 12 очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» с девятью очками занимает третье место.

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