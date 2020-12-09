Барселона, Испания, , 08:58 — REGNUM «Ювентус» одержал победу над «Барселоной» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Ювентуса» дубль оформил нападающий Криштиану Роналду, забивший оба гола в пенальти. Ещё один мяч на счету полузащитника Уэстона Маккенни.

По итогам группового этапа «Ювентус» и «Барселона» набрали по 15 очков и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянский клуб оказался на первом месте за счёт лучшего результата в личных встречах (в первом матче «Барселона» победила со счётом 2:0).

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