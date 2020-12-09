Рен, Франция, , 08:44 — REGNUM «Севилья» одержала победу над французским «Ренном» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Севильи» голы забили защитник Жюль Кунде и нападающий Юссеф Эн-Несири, оформивший дубль. У «Ренна» точным ударом с пенальти отметился форвард Жоржиньо Рюттер.

По итогам группового этапа «Севилья» заняла второе место, набрав 13 очков, и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Ренн» с одним очком занял четвёртое место и выбыл из еврокубков.

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