Лондон, , 08:39 — REGNUM «Краснодар» сыграл вничью с лондонским «Челси» в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла. Через четыре минуты хавбек «Челси» Жоржиньо реализовал пенальти.

По итогам группового этапа «Краснодар» занял третье место, набрав пять очков, и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Челси» с 14 очками занял первое место и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

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