Ньон, Швейцария, , 08:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведёт расследование скандала, произошедшего на матче Лиги чемпионов ПСЖ — «Стамбул Башакшехир». Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба организации.

«Расизму и дискриминации во всех их формах нет места в футболе», — говорится в заявлении.

На 13-й минуте матча главный арбитр встречи зафиксировал нарушение правил. После этого на скамейке запасных турецкого клуба стали громко возмущаться действиями судьи.

Больше всех возмущался помощник главного тренера «Башакшехира» Пьер Вебо. После этого резервный судья Себастьян Колтеску по системе связи попросил главного арбитра «разобраться с этим чёрным парнем».

К этому высказыванию придрался сенегальский форвард «Башакшехира» Демба Ба, который начал возмущаться и устроил перепалку. Причиной такой реакции стало слово «чёрный», которое на румынском языке звучит как «негру».

В результате турецкая команда обвинила Колтеску в расизме и в знак протеста ушла с поля. Матч перенесён на 9 декабря, на нём будет работать другая бригада арбитров.

Читайте развитие сюжета: УЕФА назначил новую бригаду арбитров на матч ПСЖ — «Башакшехир»