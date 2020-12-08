Нижний Новгород, , 23:55 — REGNUM Нижегородское «Торпедо» приняло на своем льду московский ЦСКА в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» и завершилась победой гостей со счетом — 2:1.

Двумя результативными действиями отличились игроки ЦСКА Максим Мамин и Богдан Киселевич. Оба хоккеиста ассистировали Сергею Андронову, открывшему счет на 23-й минуте, и Константину Окулову, забросившему победную шайбу на 47-й минуте.

В составе «Торпедо» отличились подающий большие надежды 21-летний хоккеист Иван Чехове. В этом сезоне он набрал 16 (6+10) очков в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В прошлом году защищал цвета системы «Сан-Хосе», в их составе она набрал 12 (4+8) очков в 42 матчах АХЛ.