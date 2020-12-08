Стокгольм, , 23:43 — REGNUM Молодежная сборная Швеции по хоккею может не принять участие в чемпионате мира в Канаде из-за нескольких случаев заболевания коронавирусом в команде.

«Если увидим, что тенденция идет в неправильном направлении, то мы нам следует подумать, возможно ли наше участие в турнире.

Мы буквально каждый час на связи с ИИХФ. У нас есть медицинский опыт. Мы строго следуем протоколу, но это не работает.

Мы должны найти решение для участия, но в то же время следить за ситуацией внутри команды, чтобы обеспечить безопасные условия для наших игроков», — приводит слова генерального секретаря шведской федерации хоккея Йохана Старка портал Hockey Sverige.

Сегодня в СМИ сообщили о нескольких случаях заражения в тренерском штабе. Положительные тесты сдали главный тренер команды Томас Монтен, а также участники штаба Андерс Линдберг и Адам Альквист. Среди игроков известны три случая. На турнир не поедут Вильям Эклунд, Карл Хенрикссон и Вильям Валлиндер.