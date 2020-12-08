Санкт-Петербург, , 23:02 — REGNUM «Зенит» принял на своем поле дортмундскую «Боруссии» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой гостей со счетом — 2:1.

В составе немецкой команды отличились Лукаш Пищей и Аксель Витсель, передачами отметились Матс Хуммельс и Джейдон Санчо. Единственный мяч «Зенита» забил Себастьян Дриусси, он открыл счет в матче на 16-й минуте.

Таким образом, «Зенит» закончил свое выступление в Лиге чемпионов в этом сезоне, заняв последнее место в группе с 1 очком на счету. «Боруссия» — первая в группе с 13 баллами.