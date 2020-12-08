Берн, , 22:41 — REGNUM УЕФА на своем официально портале разместило расписание отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. Согласно календарю, все матчи должны состояться в 2021 году.

Сборной России предстоит провести 10 матчей в рамках турнира. Календарь россиян выглядит следующий образом:

24 марта: Мальта — Россия

27 марта: Россия — Словения

30 марта: Словакия — Россия

1 сентября: Россия — Хорватия

4 сентября: Кипр — Россия

7 сентября: Россия — Мальта

8 октября: Россия — Словакия

11 октября: Словения — Россия

14 ноября: Хорватия — Россия