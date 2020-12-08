Берн, 8 декабря 2020, 22:41 — REGNUM УЕФА на своем официально портале разместило расписание отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. Согласно календарю, все матчи должны состояться в 2021 году.
Сборной России предстоит провести 10 матчей в рамках турнира. Календарь россиян выглядит следующий образом:
24 марта: Мальта — Россия
27 марта: Россия — Словения
30 марта: Словакия — Россия
1 сентября: Россия — Хорватия
4 сентября: Кипр — Россия
7 сентября: Россия — Мальта
8 октября: Россия — Словакия
11 октября: Словения — Россия
14 ноября: Хорватия — Россия