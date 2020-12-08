Санкт-Петербург, , 22:34 — REGNUM Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко вышел на поле в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом», заменив полузащитника Феликса Пасслака.

Таким образом, 16-летний немецкий футболист камаринского происхождения стал самым молодым игроком, дебютировавшим в турнире. На данный момент игроку полных 16 лет и 18 дней. Ранее рекорд принадлежал нигерийцу Селестину Бабаяро, вышедшему на поле в возрасте 16 лет и 85 дней.

Встреча близится к концу. «Боруссия» ведет в счете — 2:1.