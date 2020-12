Варшава, , 20:20 — REGNUM 8 декабря в рамках второго раунда онлайн-турнира по CS: GO MIDNITE Nine to Five 7 польская команда Wisla Krakow одержала победу над Lilmix со счетом 2:0 на картах Train (16:9) и Inferno (16:14).

MVP встречи был признан 20-летний польский киберспортсмен Олек «hades» Мишкевич, набравший статистику 48−32.

Wisla Krakow, одержав вторую победу и набрав 6 очков, поднялась на первую строчку в группе A. Lilmix с тремя очками занял 10-ю позицию.