Санкт-Петербург, , 20:08 — REGNUM 8 декабря в рамках шестого заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов 2020/21 на стадионе «Крестовский» встретятся «Зенит» и дортмундская «Боруссия». На матче будет работать румынская бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ракицкий, Прохин, Барриос, Кузяев, Оздоев, Малком, Азмун, Сутормин, Дриусси.

«Боруссия»: Хитц, Пищек, Хуммельс, Шульц, Азар, Ройс, Пасслак, Витсель, Брандт, Беллингем, Джан.