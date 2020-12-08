Москва, 8 декабря 2020, 18:39 — REGNUM 8 декабря в рамках третьего тура группы A онлайн-турнира по CS: GO European Development Championship 1 российская команда forZe потерпела поражение от венгерской пятерки Budapest Five со счетом 1:2.
Счет по картам:
Nuke: forZe 14:16 Budapest Five
Inferno: forZe 16:7 Budapest Five
Mirage: forZe 13:16 Budapest Five
Потерпев поражение, forZe опустились на третью строчку в группе A. Budapest Five вышли в плей-офф, набрав 6 очков.
MVP встречи был признан 19-летний российский киберспортсмен Евгений «FL1T» Лебедев, набравший статистику 69−56.