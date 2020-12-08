Варшава, , 16:08 — REGNUM Председатель Польской футбольной ассоциации Збигнев Бонек заявил, что доволен результатами жеребьевки отборочного турнира к Чемпионату мира по футболу-2022. Напомним, польским футболистам придется сыграть со сборными Англии, Венгрии, Албании, Андорры и Сан-Марино. Об этом передает Dziennik.

«Мы попали в одну из наиболее крутых и интересных группу, в которой можем спокойно бороться как за второе, так и даже за первое место. Англия является определенным фаворитом, но иногда и лучшие команды терпят поражение», — отметил Бонек.

Матчи отборочного этапа на ЧМ в Катаре состоятся с марта по ноябрь 2021 года. Команда сыграет с каждым из соперников по два матча — дома и на выезде. В финальный турнир ЧМ напрямую выйдут команды, занявшие первые места в своих группах, а занявших вторые места ждут стыковые матчи.

«Мы давно не играли с Англией, и будет интересно сыграть снова. Хотя история наших игр не очень благоприятна для сборной Польши. Пока что у Англии мы выиграли только один раз, но тренер Ежи Бженчек создал очень интересную команду, способную бороться с лучшими. Теперь ждем расписания», — добавил Бонек.

Финальный этап ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.