Кишинёв, , 15:18 — REGNUM Четыре подозреваемых в организации договорных матчей задержаны в Молдавии. Об этом 8 декабря сообщил Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) республики.

«Четверо человек задержаны, ещё 11 подозреваются в организации договорных футбольных матчей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в это число входят президенты футбольных клубов, руководители спортивных школ, а также футболисты, представляющие пять команд чемпионата Молдавии.

В НАЦ отметили, что только в 2020 году было проведено более 20 договорных матчей, а приблизительная выручка их организаторов составила около €600 тыс.

Задержанные могут получить наказание в виде штрафа в 250 тыс. лей (около $14 тыс. долларов) или тюремного срока от двух до шести лет с лишением права занимать определённые должности.