Москва, , 14:34 — REGNUM Две бригады российских арбитров назначены на матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Российского футбольного союз (РФС).

На матче «Риека» (Хорватия) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды) будет работать Сергей Карасёв. Его ассистентами будут Игорь Демешко и Дмитрий Мосякин. В качестве резервного арбитра назначен Кирилл Левников.

Матч «Лудогорец» (Болгария) — ЛАСК (Австрия) обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистировать арбитру будут лайнсмены Алексей Лунёв и Дмитрий Сафьян. Резервным судьёй будет Владимир Москалёв.

Матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы состоятся 10 декабря.