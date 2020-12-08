Канберра, , 14:23 — REGNUM Десять австралийских велосипедистов госпитализированы после столкновения с полицейским мотоциклом во время гонки. Об этом 8 декабря сообщает телеканал 9News.

Во время гонки, которая проходила на северном побережье Нового Южного Уэльса, велосипедисты врезались в мотоцикл полицейского. Тот внезапно остановился, чтобы дать местному жителю выехать на проезжую часть.

Отмечается, что велосипедисты были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Они получили повреждения голеней, порезы и ссадины, а также травмы головы.

Больше всех 25-летний Бен Кармэн, которого на некоторое время поместили в искусственную кому. В настоящее время он находится в сознании.