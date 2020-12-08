Москва, , 13:56 — REGNUM В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Локомотив» арбитр Кирилл Левников допустил ошибку. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что на 62-й минуте встречи Левников слишком быстро дал свисток, указав на фол на одном из игроков «Ахмата». Из-за этого гол защитника «Локомотива» Станислава Магкеева не был засчитан.

«Судье следовало применить принцип «отложенного свистка» до тех пор, пока не станет ясно, что возможность для взятия ворот исчерпана и что атакующая фаза завершена», — говорится в сообщении.

Напомним, матч «Ахмат» — «Локомотив» завершился вничью — 0:0.