Рен, Франция, , 13:36 — REGNUM Полузащитник французского футбольного клуба «Ренн» Эдуардо Камавинжа может перейти в мадридский «Реал». Об этом 8 декабря сообщает AS.

По информации издания, 18-летний футболист принял решение покинуть «Ренн». Его контракт рассчитан до 2022 года.

При этом в «Ренне» пришли к выводу, что лучше продать игрока сейчас и заработать на его переходе, чем пытаться продлить с ним соглашение. Предполагается, что сумма трансфера составит €50−80 млн.

Камавинжа является воспитанником «Ренна» и выступает за основную команду клуба с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 11 матчей в чемпионате Франции и забил один гол.