Саут-Бермондси, , 12:33 — REGNUM Футболисты английского клуба «Миллуолл» не будут преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter (BLM). Об этом 8 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что перед матчем с «Куинз Парк Рейнджерс» игроки обеих команд выразят солидарность другим способом. Они встанут рука об руку друг с другом в знак солидарности в борьбе против дискриминации в футболе.

В «Миллуолле» отметили, что повторят этот жест в матчах с другими командами. Там надеются, что это поможет объединить общество в борьбе за искоренение всех форм дискриминации.

Напомним, ранее перед матчем с «Дерби Каунти» болельщики «Миллуола» освистали футболистов, преклонивших колено.