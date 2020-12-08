Манчестер, Великобритания, , 12:10 — REGNUM Компания Chevrolet, которая является титульным спонсором английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», готова выделить деньги на трансфер форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом 8 декабря сообщает Auto Esporte.

По информации издания, компания рассчитывает, что переход Роналду будет невероятно выгодным с финансовой точки зрения.

Там отметили, что трансфер Роналду принёс существенную прибыль компании Jeep, которая является титульным спонсором «Ювентуса» и конкурентом Chevrolet.

Напомним, Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Потом он перешёл в мадридский «Реал», из которого в 2018 году ушёл в «Ювентус».