Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Игрок женского хоккейного клуба «Динамо-Нева» Полина Болгарева выписана из больницы. Об этом 8 декабря сообщили в петербургском клубе.

Болгареву выписали с небольшим сотрясением мозга после травмы, которую она получила во время матча Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) с китайским «КРС Ванке Рэйс».

Во время одной из атак Болгарева не устояла на ногах и ударилась головой о борт. Её унесли на носилках и госпитализировали.

Матч закончился со счётом 4:1 в пользу китайского клуба.