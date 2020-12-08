Москва, , 11:31 — REGNUM Диего Марадона был одним из тех футболистов, против которых тяжелее всего играть. Об этом 8 декабря заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире радио «Вести FM».

«Есть ощущение, что футбол осиротел с уходом Марадоны. Я видел его последний раз на жеребьёвке, общались в холодный ноябрьский вечер. Что говорить, утрата в футболе огромная», — сказал Черчесов.

По его словам, Марадона всё умел на футбольном поле и всё фокусировал на себе: он бил штрафные, отдавал передачи, уходил в обводку.

Черчесов дважды играл против Марадоны. В 1990 году «Спартак» играл с «Наполи» в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов. Тогда оба матча завершились нулевой ничьей, а в серии пенальти красно-белые победили — 5:3, причём Марадона реализовал свой удар по воротам Черчесова.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет.

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