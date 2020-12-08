Манчестер, Великобритания, , 11:13 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус». Об этом 8 декабря заявил агент футболиста Мино Райола.

«Да, Поль Погба может вернуться в «Ювентус», — цитирует Райолу Tuttosport.

Ранее Райола заявил, что Погба покинет «Манчестер Юнайтед» по истечении срока контракта.

Напомним, Погба стал игроком «Ювентуса» летом 2012 года, перейдя в качестве свободного агента. В августе 2016 года он перешёл в «Манчестер Юнайтед» за €105 млн.