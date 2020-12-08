Копенгаген, , 10:30 — REGNUM 7 декабря женская сборная Польши по гандболу в последнем матче группового этапа чемпионата Европы, который проводится в Дании, сыграла вничью с Германией — 21:21. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Сборной Польше нужна была победа над Германией с минимальной разницей в четыре гола, чтобы претендовать на выход из группового этапа в раунд плей-офф.

Как и в субботнем матче с Румынией (5 декабря), польки очень хорошо начали матч. На шестой минуте они вели со счетом 3:0. Но с течением матча сборная Польши стала все чаще ошибаться, в позиционных атаках пропали организованность и взаимопонимание игроков. В итоге игра закончилась лишь вничью.

Два предыдущих матча польская команда проиграла — сборной Норвегии (22:35) и сборной Румынии (24:27), поэтому заняла последнее место в группе и выбыла из турнира.