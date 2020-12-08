Зинсхайм, Германия, , 10:01 — REGNUM «Хоффенхайм» одержал победу над «Аугсбургом» в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Хоффенхайма» голы забили полузащитник Флориан Гриллич (17, 46), оформивший дубль, и нападающий Ила Бебу (50). У «Аугсбурга» отличился хавбек Даниэль Калиджиури (31).

На сегодняшний день «Хоффенхайм» занимает 10-е место в чемпионате Германии, в активе команды 12 очков. «Аугсбург» идёт на 11-м месте с 12 очками.

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