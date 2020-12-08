Магас, , 10:00 — REGNUM Олимпийские чемпионы по хоккею проведут в Ингушетии мастер-классы для воспитанников республиканского хоккейного центра. По окончании занятий в Магасе пройдет товарищеский матч, сообщается на странице регионального минспорта в Instagram.

Мастер-классы пройдут 12 декабря в школе хоккея им. Якушева «Эрзи» в Назрани. Их проведут двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Владимир Мышкин и Виталий Прохоров. Последний также является президентом Центра Тихонов и вице-президентом Континентальной хоккейной лиги.

Согласно планам организаторов, по окончании мастер-классов в хоккейной академии Фетисова «Башлоам» в Магасе пройдет товарищеский матч между командами Ночной хоккейной лиги Ингушетии и спортивного клуба «Забей» из Москвы. В завершении игры глава минспорта республики Али Дошхоклоев и Виталий Прохоров подпишут соглашение об оказании поддержки в развитии хоккея в Ингушетии.