Брайтон, Великобритания, , 09:56 — REGNUM «Саутгемптон» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 26-й минуте полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс реализовал пенальти. «Саутгемптон» сравнял счёт на 45-й минуте благодаря голу защитника Янника Вестергора.

Победу «Саутгемптону» принёс гол нападающего Дэнни Ингса, который реализовал пенальти на 81-й минуте.

На сегодняшний день «Саутгемптон» занимает пятое место в чемпионате Англии, в активе команды 20 очков после 11 туров. «Брайтон» идёт на 16-м месте с 10 очками.

Читайте также: «Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ