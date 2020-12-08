Москва, , 09:20 — REGNUM Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес заявил, что хотел бы завершить карьеру в «армейском» клубе. Об этом 8 декабря он сказал в интервью «Комсомольской правде».

«Хочу, чтобы ЦСКА был моей последней командой, и не хочу играть больше ни в каком другом клубе», — сказал Фернандес.

Он добавил, что слышал об интересе к себе со стороны «Зенита», но сразу отказался даже обсуждать возможность перехода.

Напомним, Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года. В составе команды 30-летний защитник стал трёхкратным чемпионом России.

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