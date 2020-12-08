Москва, , 09:13 — REGNUM Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес заявил, что чемпионат мира — 2018 стал для него одним из главных приключений в жизни. Об этом он сказал 8 декабря в интервью «Комсомольской правде».

«Одно из главных приключений в моей жизни. И за него я тоже благодарен России и ЦСКА», — сказал Фернандес.

По его словам, четвертьфинальный матч с Хорватией был особенным.

«За один день я пережил и один из самых счастливых моментов в моей карьере, и одно из самых больших разочарований», — отметил футболист.

В том матче Фернандес забил гол, сравняв счёт (2:2) в дополнительное время, а потом не смог реализовать пенальти в послематчевой серии. В результате сборная России проиграла и покинула турнир.

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