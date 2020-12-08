Москва, , 08:52 — REGNUM Жеребьёвка для сборной России получилась удачной. Об этом 8 декабря заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«На мой взгляд, жеребьевка удачная. Не сказал бы, что группа лёгкая или, наоборот, смертельная», — цитирует Колоскова Sport24.

По его словам, сборная России в состоянии бороться за первое место в группе.

Напомним, российская команда сыграет в группе Н со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

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