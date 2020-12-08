Рим, , 08:47 — REGNUM Сборной России по футболу попалась несложная группа, из которой без проблем можно выйти на чемпионат мира — 2022. Об этом 8 декабря заявил бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

«Для России это хорошая группа. Несложная с точки зрения шансов попасть на чемпионат мира. Это счастливая группа для России», — цитирует Капелло «Чемпионат».

По его мнению, сборная России, несмотря на неудачные выступления в Лиге наций, способна преодолеть полосу неудач.

Напомним, сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Кипром, Словенией и Мальтой.

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