Москва, , 08:41 — REGNUM У сборной России по футболу хорошие шансы на выход на чемпионат мира — 2022. Об этом 8 декабря заявил бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Черчесову нужно задуматься, каким образом провести подготовку, это главное. Игры сборной уже в скором времени, в марте. У нашей сборной хорошие шансы», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Он отметил, что календарь подготовки сборной нужно согласовать с клубами. Также нужно, чтобы в команде не было травмированных.

Напомним, сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Кипром, Словенией и Мальтой. Матчи пройдут с марта по ноябрь 2021 года.

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