Загреб, , 08:36 — REGNUM Сборная Хорватии является фаворитом группы и будет соответствующим образом настраиваться на отборочные матчи ЧМ-2022. Об этом 8 декабря заявил главный тренер хорватской команды Златко Далич.

«Жеребьёвка могла быть и лучше, и хуже. Но Хорватия не просто так попала в число лучших команд, и мы не должны отказываться от роли фаворита», — сказал Далич.

Он отметил, что целью сборной Хорватии является выход из группы на ЧМ-2022, а главными конкурентами в борьбе за первое место будут сборные Словакии и России.

Напомним, в группе H сыграют сборные Хорватии, Словакии, России, Словении, Кипра и Мальты.

Читайте ранее в этом сюжете: Дзюба оценил группу сборной России по квалификации ЧМ-2022