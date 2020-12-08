Лозанна, Швейцария, , 06:05 — REGNUM Брейк-данс включили в список олимпийских видов спорта. Об этом 8 декабря на официальной Twitter-странице сообщил Международный олимпийский комитет.

Организация также объявила, что на летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году, кроме брейк-данса в список дисциплин также будут включены скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг.

Международный олимпийский комитет заявил, что игры будут проходить под лозунгом стопроцентного гендерного равенства и в них будет включено больше мероприятий, ориентированных на молодёжь. Ожидается, что в них примут участие около 10,5 тыс. портсменов, соревнующихся в 329 видах спорта.

https://twitter.com/Olympics/status/1336031154068217856

Напомним, о том, что Париж станет столицей летних Олимпийских игр в 2024 году Международный олимпийский комитет объявил 13 сентября 2017 года.

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