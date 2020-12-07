Киев, , 23:47 — REGNUM Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал прессе о своих ожиданиях от предстоящего матча с «Ференцварошем» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У «Ференцвароша» очень расширенный состав. У них несколько венгров, а остальные 20 игроков представляют другие страны. В этом плане у них больше вариантов для ведения игры. У нас нет такой возможности для разнообразия. Наш состав примерно известен.

Мы пока еще не можем играть наравне с большими командами, в том числе из-за того, что в Барселоне нам отменили пенальти, непонятно почему не засчитали гол.

Также не назначили пенальти на Вербиче в матче с «Ювентусом», а во время второго гола был фол против вратаря и офсайд у Роналду. Момент даже не просматривали, не проводили офсайдную линию.

Пока мы не обыграем какие-то большие клубы, не сделаем этот шаг, нас будут считать командой Лиги Европы», — приводит слова румынского специалист портал Tribuna.com.