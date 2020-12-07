Москва, , 22:59 — REGNUM Московский «Спартак» принял на своем льду финский «Йокерит» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Илья Талалуев, Евгений Кулик и Мартин Бакош, он забросили решающую шайбу в овертайме. Со стороны «Йокерита» голами могут похвастаться Йессе Йоэнсуу и Вели-Матти Савинайнен.

«Спартак» с 36 очками на счету занимает седьмое место Запада. «Йокерит» строчкой ниже с 35 очками.