Санкт-Петербург, , 22:47 — REGNUM Петербургский СКА принял на своем льду рижское «Динамо» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в местном «Ледовом дворце» и завершилась победой гостей в серии буллитов — 4:3 в пользу «Динамо».

Хозяева лидировали в счете к 27-й минуте с преимуществом в две шайбы — 3:1. В конце второго периода отставание «рижан» сократили Джей Си Липон, в третьем периоде счет сравнял Микс Индрашис. Также в составе «Динамо» отличился Мэтью Майоне.

Матч после безголового овертайма перешел в серию буллитов, в котором сильнее оказались гости. Победный буллит забил Лаурис Дарзиньш.

В последних 17 матчах «рижане» одержали три победы. На данный момент они занимают последнее место Западной конференции с 15 очками в 32 матчах.